Штрафы за телефон – наказания начались!

Все, читатели Motorpage, готовьтесь получать «письма счастья» за прегрешения с мобильными телефонами. Камеры переведены в режим наказаний!

Да, те самые восемь камер, которые фиксируют использование мобильного телефона и не пристёгнутый ремень безопасности «заступили на боевое дежурство», а водителям уже рассылаются нежеланные «письма счастья». Как сообщает «Коммерсантъ» - уже выдано более двух тысяч постановлений. Напомним, что штраф за непристегнутый ремень составляет – 1000 рублей, а за мобильный телефон -1500.

Между тем, в тестовом режиме камеры работают уже 17 дней, и за весь этот срок было замечено более трех тысяч нарушителей. К слову, оспорить штрафы, сославшись на ошибку или глюк комплекса фиксации, будет сложно – все фотографии проверяются людьми.