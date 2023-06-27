Штрафы за тонировку могут изменить

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку. Правда есть несколько нюансов.

Чиновники предлагают разрешать тонировать передние боковые стекла. Депутаты считают, что в жаркую погоду автовладельцам приходится особенно тяжело, так как в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается. Кондиционер, разумеется, спасает, но тонировка сможет создать дополнительное улучшение, к тому же климатическая установка есть далеко не в каждом автомобиле.

Собственно, по мнению фракции ЛДПР, затемнение лобового стекла необходимо оставить под запретом, а боковые стекла с тонировкой можно допустить.