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27 июн 2023

Штрафы за тонировку могут изменить

Штрафы за тонировку могут изменить

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку. Правда есть несколько нюансов.

Чиновники предлагают разрешать тонировать передние боковые стекла. Депутаты считают, что в жаркую погоду автовладельцам приходится особенно тяжело, так как в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается. Кондиционер, разумеется, спасает, но тонировка сможет создать дополнительное улучшение, к тому же климатическая установка есть далеко не в каждом автомобиле.

Собственно, по мнению фракции ЛДПР, затемнение лобового стекла необходимо оставить под запретом, а боковые стекла с тонировкой можно допустить.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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