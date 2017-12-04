Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за тонировку, несоответствующую действующим требованиям, будет рассмотрен весной 2018 года. Штраф планируется поднять с 500 до 1500 рублей и добавить штраф за повторное нарушение в размере 5000 рублей.

Перенос рассмотрения законопроекта связан исключительно с бюрократической процедурой. Первая редакция проекта, где предусматривалось еще и лишение водительских прав, получила отрицательный отзыв правительства России.

«Возникла проблема определенного недопонимания. Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей», — заявил «Газете.ру» зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Напомним, что по действующим нормам запрещена тонировка (вернее, разрешена но незначительно) тонировка боковых передних окон и лобового стекла (оно может иметь сверху тонированную полосу голубого цвета). Стекла задней полусферы автомобиля можно тонировать без ограничений.