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4 дек 2017

Штрафы за тонировку вырастут весной 2018 года

Штрафы за тонировку вырастут весной 2018 года

Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за тонировку, несоответствующую действующим требованиям, будет рассмотрен весной 2018 года. Штраф планируется поднять с 500 до 1500 рублей и добавить штраф за повторное нарушение в размере 5000 рублей.

Перенос рассмотрения законопроекта связан исключительно с бюрократической процедурой. Первая редакция проекта, где предусматривалось еще и лишение водительских прав, получила отрицательный отзыв правительства России.

«Возникла проблема определенного недопонимания. Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей», — заявил «Газете.ру» зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Напомним, что по действующим нормам запрещена тонировка (вернее, разрешена но незначительно) тонировка боковых передних окон и лобового стекла (оно может иметь сверху тонированную полосу голубого цвета). Стекла задней полусферы автомобиля можно тонировать без ограничений.

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При написании новости использовалась информация:
Gazeta.ru

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