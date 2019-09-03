Шумным автомобилям пришел конец

В отдельных районах столицы Франции и в пригороде Вильнев-ле-Руа появились новые устройства — шумовые радары

Сообщается, что система способна опознать громкий автомобиль, автоматически сфотографировать и считать его номер, после чего система пришлет владельцу «письмо счастья» о необходимости оплатить штраф. Комплекс состоит из четырех микрофонов, определяющих источник звука и качественной видеокамеры, которая считывает номерной знак автомобиля – источника чрезмерного шума.

На данный момент городские власти уже разместили 40 таких устройств возле баров и увеселительных заведений, еще 17 звуковых радаров расположили возле крупных объектов. Сейчас радары работают в тестовом режиме, и владельцам громких автомобилей штрафов ждать не стоит. Однако через пару лет систему могут внедрить на официальном уровне, правда, для этого должна быть разработана законодательная база.