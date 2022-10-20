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20 окт 2022

Сигарета смогла сжечь семьдесят машин

Сигарета смогла сжечь семьдесят машин
Как вы думаете? Сколько автомобилей может сжечь одна сигарета – один, пять, десять? Катастрофа в Техасе показывает, что гораздо больше –  более семидесяти штук.
А случилось следующее - в одном из городков Техаса местный фермер проводил для жителей и гостей некий осенний фестиваль с кантри-музыкой и барбекю. Все предвкушали идеальный праздник, но, к сожалению, разгоревшийся пожар, испортил всем настроение, а еще он сжег 73 машины дотла. И это число можно увеличить раза в полтора, если учесть машины, которые еще можно восстановить. 
 
По словам очевидцев пожара, огонь распространился практически моментально. Это обусловлено еще и тем, что в Техасе довольно жаркий климат и изобилие сухой травы. Видимо курильщик, чья сигарета и стала причиной происшествия, не подумал об этом моменте.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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