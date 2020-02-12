Сitroen C3 обновился

Хэтчбек Citroen С3 третьего поколения пережил плановое обновление. Компактная модель, выполненная в стилистике кроссовера C4 Cactus, получила измененную переднюю часть и 97 вариантов дизайна

В Citroen говорят, что дизайн передка рестайлинового С3 разработан с оглядкой на концепт CXPERIENCE. Опознать обновленный хэтчбек можно по решетке радиатора с хромированными «усиками», новым фарам, измененным накладкам Airbump и 17-дюймовым колесам иного дизайна. Программа персонализации предусматривает 97 вариантов оформления экстерьера, тогда как у дореформенной машины их было 36.

Сюрпризов по части техники не предусмотрено. Покупателям предложат выбирать между 1,2-литровым бензиновым моторчиком Puretech (83 л.с. в атмосферной версии или 110 л.с. — в турбированной) и дизелем BlueHDi 1.5 (100 л.с.). 83-сильная машина доступна только с «механикой», старший бензиновый мотор и дизельный можно заказать с 6-ступенчатым «автоматом».