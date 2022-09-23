Skoda разрабатывает полностью электрическую Octavia

Инженеры Skoda приступили к разработке полностью электрической версии семейства Octavia, но до премьеры модели еще очень долго.

Разумеется, предварительные сроки автопроизводителем уже обозначены – вторая половина десятилетия. Впрочем, перед этим должно произойти еще одно важное событие – плановое обновление обычной «Октавии».

Что касается технических характеристик, то новинка будет построена на архитектуре SSP (Scalable Systems Platform). В перспективе платформа станет общей для всего концерна и сменит нынешнюю MQB.