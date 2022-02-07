Skoda восстановила свой легендарный спорткар.

Речь идет о модели Skoda 1100 OHC Coupe конца 50-х годов, которая не раз блистала в европейских гонках на выносливость.

Судьба этой модели драматична - всего было построено пять экземпляров (три родстера и два купе). Интересный факт - кузовные панели для родстеров изготавливались из стеклопластика, а для купе из алюминия. До наших дней дожили два оригинальных родстера. С купе ситуация хуже— одно сгорело много лет назад из-за пожара, второе еще в 1966 году было продано в частные руки, где следы его затерялись.

Мастера Skoda решили восстановить именно спорткар с закрытым кузовом. За основу были взяты останки сгоревшей машины. Огонь, к большой радости реставраторов, затронул лишь кузов, а все "железо" осталось в хорошем состоянии. Так, например, родной литровый 90-сильный мотор остался практически нетронутым.

Прежде чем построить новый кузов, специалистам компании пришлось по историческим фото и чертежам сделать пластилиновый макет в исходном масштабе. Форму отсканировали, затем изготовили матрицы, на которых изготовили кузовные панели. Сколько времени потребовалось на реставрацию - не уточняется.