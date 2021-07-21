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21 июл 2021

Сколько будут стоить летающие автомобили?

Сколько будут стоить летающие автомобили?

Признайтесь, это очень интересная и щекотливая тема, если учесть тот факт, что данная отрасль развивается одинаковым темпом с отраслью электромобилей

Собственно, эксперты британской Pentagon Motor Group решили прикинуть, сколько будут стоить воздушные машины, когда поступят в массовую продажу. Подсчет вели, основываясь на стоимости дорогих запчастей вроде двигателей, складывающихся крыльев и топливных баков.  Что ж, не будем тянуть – средняя стоимость одного летающего автомобиля составит 687 тысяч долларов (это более пятидесяти миллионов рублей).

Да, такая цифра поражает воображение, учитывая, что самые топовые спорткары вроде Ferrari SF90 Stradale стоят на порядок дешевле! Впрочем, эксперты пояснили, что высокая стоимость будет постепенно снижаться. Собственно, из витрины передовых технологий летающие автомобили превратятся в сравнительно массовый продукт. Отметим, что именно такое положение дел в свое время произошло и с электромобилями.

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