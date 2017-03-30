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30 мар 2017

Сколько электромобилей в России?

Сколько электромобилей в России?
Автор фото: фирма-производитель

На первое января нынешнего года в России стоит на учете 920 электромобилей нескольких брендов.

Пока в Европе и США тиражи выпуска электрических автомобилей приближаются к сотням тысяч, российские автомобилисты могут похвастаться лишь 340 электромобилями Nissan Leaf, составляющими 37% всего парка электрокаров, за ним 263 Mitsubishi i-MiEV, составляющий 28% от общего количества и 177 Tesla Model S, занимающая 19,2% от всего российского парка электромобилей.

Помимо этого зарегистрировано 93 электромобиля LADA Ellada, а так же Renault Twizy, Tesla Model X и BMW i3, которые представлены в России количеством, не превышающим 20 единиц по каждой модели. Лидером, по количеству зарегистрированных электромобилей, как не трудно догадаться, является столица, где сосредоточено более 30% всех электрокаров (281 единица), в Приморье 136 единиц, в Хабаровске 50, в Подмосковье и Самарской области зарегистрирован 58 и 51 электромобиль соответственно, в Краснодарском крае и Петербурге по 45, а в Ставропольском крае и Татарстане по 23 и 14 электромобиля. В остальных регионах не наберется и 20 электрокаров.

Однако, в виду практически полного отсутствия инфраструктуры в виде зарядочных станций и недостаточных налоговых послаблений, статистика «Автостата» выглядит не такой уж печальной. Аналитики утверждают, что в будущем количество электромобилей будет только увеличиваться, особенно в крупных городах. Напомним, в Москве владельцы электромобилей имеют право парковаться бесплатно.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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