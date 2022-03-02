Сколько сегодня стоят автомобили?

С каждым днем, число марок, которые прекращают поставки автомобилей в Россию, увеличивается. Дилеры держат руку на пульсе и пытаются не упустить свою прибыль, продавая машины втридорога

Мы связались с несколькими столичными дилерскими центрами и выяснили, что продавцы сильно увеличивают цену, минимум, в два раза, если сравнивать с РРЦ. К примеру, один из столичных автосалонов предложил купить Solaris в средней комплектации за два с лишним миллиона рублей. При этом, согласно официальному прайсу, машина стоит 1126000 рублей. Elantra – официальный прайс начинается с отметки в 1609000 рублей, а реально показывает нам другие расценки – минимум 2900000 рублей. Популярный кроссовер Creta в старших версиях оценивается дилерами в три – три с половиной миллионов рублей. Некоторые бренды вообще не продают машины, так, к примеру, заявили в Renault – машины есть в наличии, однако «сверху» дано указание все сделки приостановить.

Как обстоят дела у отечественного АвтоВАЗа. Здесь тоже заметно серьезное подорожание, хотя на фоне иномарок оно выглядит даже скромным. К примеру, Lada Granta в комплектации Comfort сегодня оценивают, минимум, в миллион рублей. Что касается Lada Vesta, то здесь минимальный порог находится на отметке в 1.8 миллиона рублей.