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3 фев 2023

Сколько стоит импортозамещение?

Сколько стоит импортозамещение?

Подконтрольный Минпромторгу РФ Фонд развития промышленности (ФРП) в течение 2022 года по направлению «Автокомпоненты» выделил российским компаниям 14 льготных займов на общую сумму 45,2 млрд рублей

Да программа импортозамещения - дело дорогое. Наладить новое производство, найти каналы поставок - все это стоит больших денег и у концернов порой нет возможности покрыть все затраты за свой счет. Собственно ФРП оказывает содействие в этих вопросах, выдавая льготные долгосрочные займы по низкой процентной ставке.

Например, ГАЗ уже несколько лет пользуется возможностями фонда — и с его помощью реализовал множество проектов, среди которых новый цех литья чугунных блоков цилиндров, производство семейства Соболь NN, линейки автобусов Ситимакс, собственных турбодизелей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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