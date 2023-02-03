Сколько стоит импортозамещение?

Подконтрольный Минпромторгу РФ Фонд развития промышленности (ФРП) в течение 2022 года по направлению «Автокомпоненты» выделил российским компаниям 14 льготных займов на общую сумму 45,2 млрд рублей

Да программа импортозамещения - дело дорогое. Наладить новое производство, найти каналы поставок - все это стоит больших денег и у концернов порой нет возможности покрыть все затраты за свой счет. Собственно ФРП оказывает содействие в этих вопросах, выдавая льготные долгосрочные займы по низкой процентной ставке.

Например, ГАЗ уже несколько лет пользуется возможностями фонда — и с его помощью реализовал множество проектов, среди которых новый цех литья чугунных блоков цилиндров, производство семейства Соболь NN, линейки автобусов Ситимакс, собственных турбодизелей.