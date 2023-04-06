Скончался Крейг Бридлав

Мир автомобилей неразрывно связан с гонками и рекордами. А за вышеуказанной персоной числится целое множество достижений

Да, Бридлав прославился в 1960-е, установив сразу несколько рекордов скорости на суше на машинах с турбореактивными двигателями. Первым рекордом в августе 1963 года стала отметка в 655,73 км/ч. Затем Бридлав достиг скоростей в 754,33 и 846,97 км/ч.

Впрочем, на этом гонщик не остановился и через несколько лет пилот уверенно покорил отметку в 900 километров час и зафиксировал максимум в 966,57 км/ч. Данный рекорд, установленный в 1965 году не могли побить более пяти лет подряд