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3 июл 2023

Скончался Питер Хорбери

Скончался Питер Хорбери

Британский автомобильный дизайнер Питер Хорбери скончался в возрасте 73 лет во время визита в Китай, где он встречался с коллегами.

Хорбери можно назвать истинным мастером своего дела. Где он только не работал – Chrysler, Lotus, Ford и, разумеется, Volvo. Этой компании Хорбери, можно сказать, подарил свое сердце. Еще бы – именно рукам этого дизайнера принадлежит фирменный стиль марки.

Именно при Хорбери модели Volvo перестали быть угловатыми, обзаведясь так называемыми «плечами Volvo» (Volvo shoulders). В числе его работ периода сотрудничества с Volvo — концепт ECC 1992 года, оригинальные S60, S80 и XC90.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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