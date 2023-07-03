Скончался Питер Хорбери

Британский автомобильный дизайнер Питер Хорбери скончался в возрасте 73 лет во время визита в Китай, где он встречался с коллегами.

Хорбери можно назвать истинным мастером своего дела. Где он только не работал – Chrysler, Lotus, Ford и, разумеется, Volvo. Этой компании Хорбери, можно сказать, подарил свое сердце. Еще бы – именно рукам этого дизайнера принадлежит фирменный стиль марки.

Именно при Хорбери модели Volvo перестали быть угловатыми, обзаведясь так называемыми «плечами Volvo» (Volvo shoulders). В числе его работ периода сотрудничества с Volvo — концепт ECC 1992 года, оригинальные S60, S80 и XC90.