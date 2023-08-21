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21 авг 2023

Скончался создатель КАМАЗа Лев Васильев

Скончался создатель КАМАЗа Лев Васильев

В возрасте 98 лет скончался создатель и первый генеральный директор автомобильного завода КАМАЗ. Об этом сообщили в Telegram канале компании

Лев Васильев родился 7 февраля 1925 года. С 1949 года работал на заводе “Москвич”, параллельно обучаясь в Московском автомеханическом институте по специальности “инженер-механик”. В 1963 году дослужился до поста директора на заводе “Москвич”. Через пять лет Льва Васильева назначают заместителем министра автомобильной промышленности СССР и в 1969 году он возглавляет проект по строительству нового завода большегрузных автомобилей, который в будущем будет называться КАМАЗ.

Под его руководством 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик “КАМАЗ-5320”. Пост генерального директора Лев Васильев занимал до 1981 года. Последующие несколько лет он занимал пост генерального директора “Москвича” и автомобильного завода им. Ленинского комсомола.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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