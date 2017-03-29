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29 мар 2017

Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по МО Виктор Кузнецов выступил с предложением ограничить скорость движения во всех населенных пунктах Подмосковья до 50 км/ч, а в районе пешеходных переходов обязать всех водителей двигаться со скоростью не более 30 км/ч

По его мнению такая мера позволит снизить количество ДТП с участием пешеходов, а законодательно она может быть введена уже в нынешнем году. Про такие меры повышения безопасности как огораживание проезжей части, установку светофоров, строительство надземных и подземных переходов начальник областного ГИБДД ничего не добавил.

Напомним, что аналогичная инициатива выдвигалась и московским Центром организации дорожного движения, тогда речь шла о 50-километровом лимите в пределах Садового кольца. Выступал ЦОДД с подобными инициативами и ранее, три года назад ведомство предлагало ограничить скорость в центре до 40 км/ч, но в 2014 году опрос респондентов на портале «Активный гражданин»  показал негативную реакцию граждан на подобную инициативу.

Что же до Московской области, мнение жителей которых власти решили не спрашивать, то пилотный проект с новыми скоростными лимитам в скором времени начнет реализовываться на Пятницком шоссе, после чего продолжится на Егорьевском, Носовихинском, Рогачёвском, Волоколамском, Старокаширском, Можайском шоссе. Про планы снижения пропускной способности остальных магистралей в ГИБДД пока не сообщили.

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