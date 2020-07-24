Скоростной лимит на платных дорогах хотят поднять до 150 км/ч

Власти заявили, что решение об увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на платных трассах может быть принято в течение ближайшего месяца

В России на платных трассах М11 «Нева» и М4 «Дон» скоростной режим хотят повысить до 150 км в час. Окончательно решение по этому вопросу власти примут до конца июля нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Сейчас максимальная скорость движения по М11 — 130 км в час.

«В течение ближайшего месяца мы это решение (возможно ли повысить скорость до 150 км/ч - прим. ред.) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД и считаем, что это уже возможно», — заявил чиновник. В ГИБДД, в свою очередь, допускают возможность повышения предельно допустимой скорости движения на некоторых магистралях до 150 км в час. Об этом ранее рассказал замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.