Скрутил пробег - попал в тюрьму

За скрученный пробег предложили отправлять за решётку. С инициативой внести изменения в Уголовный кодекс РФ выступили парламентарии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

По мнению авторов идеи, в России необходимо ужесточить ответственность продавцов автомобилей. В частности, речь идет о случаях, когда покупателя машины могут намеренно вводить в заблуждение. Для этого парламентарии предлагают добавить в УК РФ статью под названием «Мошенничество при продаже автомобиля». В случае если закон будет принят, то нарушителям, которые обманывают покупателей относительно состояния, пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или обязательных работ до 360 часов.

Также, по замыслу авторов законопроекта, за скручивание пробега необходимо наказывать продавцов автомобилей лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом на сумму до 1 миллиона рублей. При этом степень наказания будет разной. Парламентарии поясняют, что это будет зависеть от многих факторов, в частности, от марки машины и пробега, который автомобиль «теряет» при продаже.