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30 май 2023

Skywell HT-i: раскрыты комплектации

Skywell HT-i: раскрыты комплектации

SKYWELL раскрыл детали оснащения гибридного кроссовера HT-i, который будет продаваться в трех комплектациях: Comfort, Premium, Luxury.

Комплектация COMFORT включает в себя обширный список оборудования: 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчики света и дождя, электропривод двери багажника с бесконтактным доступом, панорамную крышу, климат-контроль, аудиосистему с 8 динамиками, систему обогрева передних сидений.

В комплектацию PREMIUM включены 19-дюймовые легкосплавные двухцветные колесные диски, и все системы ADAS (Advanced Driver Assistance System): адаптивный круиз-контроль, система помощи удержания в полосе, контроль дорожных знаков (ограничения скорости) и слепых зон, 4 камеры панорамного обзора, а также система автоматической парковки. В комплектацию включены также внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировка задних стекол, 6 подушек безопасности.

Старшая версия LUXURY отличается в первую очередь большой батареей в 32.8 кВтч. Также здесь появляется матричная оптика. Силовая установка кроссовера состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра мощностью в 103 лошадиные силы и 177-сильного электромотора.

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