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1 мар 2021

Сможет ли Россия отказаться от обязательного техосмотра

Сможет ли Россия отказаться от обязательного техосмотра

Спойлер: сможет, но с одним условием, которое сформировали представители Общероссийского народного фронта

Собственно, ОНФ и стал инициатором предложения об отказе от техосмотра.  Планируется, что человек будет волен выбирать между техосмотром и неким альтернативным решением, в качестве которого будут выступать повышенные коэффициенты по страхованию. Важное уточнение, такая условная «льгота» допустима только для водителей, которые используют машины в личных целях. То есть если кто-то на своей малолитражке работает в такси, то такой человек техосмотр пройти обязан.

Между тем, Михаил Мишустин уже подписал указ о переносе реформы техосмотра на осень этого года.  Напомним, что мотивацией подобного решения выступила необходимость переоборудования большинства технических центров по новым правилам.

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Drom

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