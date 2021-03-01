Сможет ли Россия отказаться от обязательного техосмотра

Спойлер: сможет, но с одним условием, которое сформировали представители Общероссийского народного фронта

Собственно, ОНФ и стал инициатором предложения об отказе от техосмотра. Планируется, что человек будет волен выбирать между техосмотром и неким альтернативным решением, в качестве которого будут выступать повышенные коэффициенты по страхованию. Важное уточнение, такая условная «льгота» допустима только для водителей, которые используют машины в личных целях. То есть если кто-то на своей малолитражке работает в такси, то такой человек техосмотр пройти обязан.

Между тем, Михаил Мишустин уже подписал указ о переносе реформы техосмотра на осень этого года. Напомним, что мотивацией подобного решения выступила необходимость переоборудования большинства технических центров по новым правилам.