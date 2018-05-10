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10 май 2018

Снизить смертность на дорогах до нуля: новый указ Путина

Снизить смертность на дорогах до нуля: новый указ Путина
Автор фото: администрация президента России

Один из первых указов, который подписал президент России Владимир Путин после официального вступления в должность, стал документ о необходимости разработки мер по сокращению смертности на российских дорогах.

Согласно подписанному указу, правительству России поручено разработать способы ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения, а также разработать требования к повышению их профессионального уровня.

Согласно указу к 2024 году смертность на российских дорогах должна сократиться в 3,5 раза до 4 погибших на тысячу жителей. Примерно такой уровень смертности сегодня существует на дорогах в развитых странах, таких как Германия или Франция. К 2030 году планируется достигнуть нулевой смертности на российских дорогах.

Среди других поручений президента: совершенствование и внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автодорог, а также применение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

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При написании новости использовалась информация:
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