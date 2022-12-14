Sollers представил свои собственные автомобили

Группа компаний «Соллерс» будет выпускать как минимум две модификации бескапотного грузовика Argo и микроавтобуса Atlant.
Строго говоря, эти модели нельзя назвать абсолютными новинками, так как они являются перелицованными автомобилями марки JAC, которая является партнером Sollers. Тот же Atlant является аналогом китайского микроавтобуса Sunray. Впрочем о полном копировании никто не говорит. Так как на шасси грузовика Argo, будут строить кузова, которых в Поднебесной нет, например, изометрические фургоны.
В то же время на «Атланты» будут устанавливать систему полного привода - на сегодняшний день решение находится в стадии конечных испытаний. Кроме того, Sollers собирается локализовать производство дизелей объёмом 2,0 и 2,7 литра, а процесс освоения производства кузовных деталей уже запущен.