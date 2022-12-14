Sollers представил свои собственные автомобили

Группа компаний «Соллерс» будет выпускать как минимум две модификации бескапотного грузовика Argo и микроавтобуса Atlant.

Строго говоря, эти модели нельзя назвать абсолютными новинками, так как они являются перелицованными автомобилями марки JAC , которая является партнером Sollers. Тот же Atlant является аналогом китайского микроавтобуса Sunray. Впрочем о полном копировании никто не говорит. Так как на шасси грузовика Argo, будут строить кузова, которых в Поднебесной нет, например, изометрические фургоны.

В то же время на «Атланты» будут устанавливать систему полного привода - на сегодняшний день решение находится в стадии конечных испытаний. Кроме того, Sollers собирается локализовать производство дизелей объёмом 2,0 и 2,7 литра, а процесс освоения производства кузовных деталей уже запущен.