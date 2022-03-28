Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей

Долгое время китайские автомобили считались в нашей стране ненадежными. Впрочем, время идет и ситуация меняется. Кстати, сами китайцы постоянно мониторят качество своей продукции, а заодно составляют рейтинги надежности. На один из них сегодня и взглянем

Национальное издание Аutohome.com.cn поделилось результатами исследования надежности автомобилей местных марок. Специалисты изучили проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы в период от двух до 12 месяцев с момента покупки новой машины, и составили рейтинг автопроизводителей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей.

Вынуждены вас несколько огорчить. В лидерах находятся марки, которые не представлены в нашей стране. К примеру, в «ТОП-3» входят Nio, Venucia и Lynk & Co. К слову, последняя должна скоро дебютировать в Росси. Мы ждем, как минимум, две новинки – кроссоверы 01 и 03.

Кто оказался в аутсайдерах? К примеру, GAC и Changan – машины этих марок критикуют за недостаточное качество материалов отделки, плохую шумоизоляцию и проблемы в работе климатических систем.