На конгрессе MWC-2017, прошедшем в Барселоне, производитель смартфонов Huawei, сотовый оператор Vodafone при поддержке компании Audi представили новые технологии беспроводной связи, благодаря которым автомобиль может обмениваться информацией с другими автомобилями, пешеходами и дорожной инфраструктурой

Технология, названная Cellular V2X (C-V2X) была показана в действии на гоночной трассе Каталунья, где все зрители воочию могли увидеть принцип ее действия. К слову, месяцем ранее, создатели новой системы совместно с компанией Bosh, уже испытывали систему в Германии, где она подтвердила свою эффективность.

Суть новой технологии заключается в обмене информацией между участниками дорожного движения, благодаря которой значительно повышается безопасность и комфорт, а так же снимается нагрузка с водителя. Например, автомобиль, оборудованный Cellular V2X, может получать видеосигнал с фронтальной камеры, едущей впереди машины, показывая водителю препятствия, выезды, других участников движения и прочие сюрпризы, которые прячутся за поворотом.

Так же система получает данные о сигналах светофора и предупреждает водителя о скором включении «красного», а также взаимодействует со смартфонами пешеходов, информируя о приближении человека еще до того, как он вышел на проезжую часть и стал заметен водителю и штатным системам предотвращения столкновения. Помимо этого, система Cellular V2X информирует водителя о внезапных торможениях и резких перестроениях других участников движения и определяет, представляют ли те или иные участники движения риск для него. В будущем именно эта технология станет основой для беспилотных автомобилей, говорят представители разработчиков.