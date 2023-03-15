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15 мар 2023

Сотрудники российских дилерских центров могут потерять работу

Сотрудники российских дилерских центров могут потерять работу

В России под угрозой увольнения оказались более 150 000 сотрудников дилерских центров. Все дело в сокращении самих автосалонов.

Собственно, такой нелицеприятный прогноз сделали представители РОАД. По мнению экспертов,  в ближайшем времени более двух тысяч российских ДЦ (2100) могут закрыться – в большинстве своем они торговали машинами тех марок, которые прекратили деятельность на нашем рынке.  Далеко не все центры смогли заключить контракты с теми же китайскими автопроизводителями.

Откуда взялась цифра в 150 тысяч сотрудников. Здесь все просто -  каждый центр обеспечивает работой, примерно, 74 человек. Осталось перемножить их на количество контор и получить вышеуказанную цифру.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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