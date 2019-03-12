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12 мар 2019

Совет да власть

Совет да власть

После скандала, приключившегося с главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном, компании решили провести глубокую перенастройку руководящего аппарата с последующим созданием единого органа управления

Агентство Reuters со ссылкой на японскую телекомпанию TV Tokyo сообщает, что компании Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors прорабатывают возможность создания нового единого совета директоров в рамках процесса интеграции операций.  Источники сообщают, что  принято решение сформировать единую структуру совета директоров, которая будет называться «Совет нового альянса» и фактически заменит две отдельные компании: альянс Nissan и Renault и союз компаний Nissan и Mitsubishi Motors.

Любопытно, что в компаниях пока никак не комментируют данную тему, однако,  стало известно, что главы трех автопроизводителей — исполнительный директор Nissan Хирото Сайкава, председатель Mitsubishi Motors Осаму Масуко и председатель Renault Жан-Доминик Сенар намереваются провести совместную встречу, возможно, на повестку дня будет вынесен именно вопрос по созданию единого управляющего совета.

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При написании новости использовалась информация:
За рулем, Коммерсант

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