Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2020

Создатель легендарного McLaren F1 разработал беспилотник

Создатель легендарного McLaren F1 разработал беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

Создатель гиперкара McLaren F1 Гордон Марри показал изображения городского электрокара Motiv, построенного компанией инженера — Gordon Murray Design (GMD)

Собственно, модель рассчитана на одного человека, оснащена автопилотом и не имеет обычных органов управления.  Любопытно, что,  несмотря на крохотные габариты, электрокар соответствует самым современным требованиям безопасности благодаря композитным кузовным панелям и алюминиевой раме iStream Superlight.

GMD Motiv оснащён электромотором мощностью 27 л.с. и аккумулятором с жидкостным охлажде-нием ёмкостью 17,3 кВт•ч. Максимальная скорость электрокара составляет 65 км/ч, запас хода — 100 километров. Зарядка батареи с 20 до 80 процентов занимает 40 минут, а от нуля до 100 процентов — 2,5 часа. В Gordon Murray Design надеются, что серийное производство Motiv удастся начать минимум через два года, максимум — через пять лет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Macan 2019

Porsche Macan избавится от традиционных двигателей

11 февраля 2020

Tesla совершит революцию в традиционных органах управления автомобилем

11 февраля 2020

КАМАЗ запатентовал нечто беспилотное

11 февраля 2020
Volkswagen Polo

Новый Polo приедет в Россию летом

11 февраля 2020

Программы льготного автокредитования: конец близок

11 февраля 2020

Volvo и Geely рассматривают возможность полного слияния

11 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 2 0 3