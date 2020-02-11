Создатель легендарного McLaren F1 разработал беспилотник

Создатель гиперкара McLaren F1 Гордон Марри показал изображения городского электрокара Motiv, построенного компанией инженера — Gordon Murray Design (GMD)

Собственно, модель рассчитана на одного человека, оснащена автопилотом и не имеет обычных органов управления. Любопытно, что, несмотря на крохотные габариты, электрокар соответствует самым современным требованиям безопасности благодаря композитным кузовным панелям и алюминиевой раме iStream Superlight.

GMD Motiv оснащён электромотором мощностью 27 л.с. и аккумулятором с жидкостным охлажде-нием ёмкостью 17,3 кВт•ч. Максимальная скорость электрокара составляет 65 км/ч, запас хода — 100 километров. Зарядка батареи с 20 до 80 процентов занимает 40 минут, а от нуля до 100 процентов — 2,5 часа. В Gordon Murray Design надеются, что серийное производство Motiv удастся начать минимум через два года, максимум — через пять лет.