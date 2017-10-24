Конструктор болидов Формулы 1 и создатель легендарного суперкара McLaren F1 Гордон Мюррей объявил о создании собственной автомобильной компании. Несколько лет назад он запатентовал технологию iStream: сочетание трубчатой рамы и кузовных элементов из стеклопластика или углеволокна. Но никто из крупных автопроизводителей разработкой так и не заинтересовался.

Единственными клиентами стали Shell, концепт которой уже позабыт, Yamaha, которая до сих пор не определилась хочет ли делать автомобили, и TVR, который на базе iStream создал возрожденный Griffith.

Видимо поэтому Мюррей основал собственную компанию, которую незамысловато назвал Gordon Murray Automitve. Компания будет производить мелкими сериями собственные автомобили и выполнять контрактную сборку автомобилей для сторонних автопроизводителей. Все подробности должны быть объявлены на этой неделе на выставке, посвященной 50-летию Мюррея.

По слухам первый автомобиль Gordon Murray Automotive будет по рецептам McLaren F1. Ранее Мюррей говорил о том, что считает идеальным спорткаром машину массой около 900 килограмм с энерговооруженностью 150 л.с. на тонну веса, простой конструкцией и доступной ценой.