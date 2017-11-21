Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2017

Сознательные москвичи «выписали» более 50 тыс. штрафов за парковку на газоне

Сознательные москвичи «выписали» более 50 тыс. штрафов за парковку на газоне
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

В Москве обкатывается большинство новых методов борьбы с нарушителями Правил дорожного движения. Один из них — приложение «Помощник Москвы» для смартфонов. С его помощью граждане могут сообщать о некоторых нарушениях: парковке в запрещенном месте, на пешеходном переходе или газоне. Дальше город сам все сделает: привлечет нарушителя к ответственности и проследит за оплатой штрафа.

С учетом гигантских штрафов и рвения некоторых наших граждан «Помощник Москвы», конечно же, решение довольно спорное. Тем не менее, с начала года с его помощью в городе выписано 48 342 штрафа за парковку на газоне.

В городе говорят, что это правонарушение серьезно влияет на экологию: «колеса автомобилей уничтожают травяное покрытие, наносят существенный вред корням деревьев и плодородным слоям почвы, переносят грунт на дороги. Тем самым они провоцируют рост количества респираторных заболеваний и аллергических реакций у жителей Москвы», — говорится в сообщении московского транспортного портала.

Но если штраф в размере 5000 руб. для физического лица еще оправдан, то наказание в размере 300 000 руб. для юридического (а штраф накладывается, если машина принадлежит юрлицу) неоднократно пытались оспорить. Впрочем, чаще всего безрезультатно. Недавно даже Верховный суд отказал удовлетворить заявление двух организаций, которые просили отменить этот штраф как противоречащий федеральному законодательству.

Для того, чтобы стать пользователем приложения «Помощник Москвы», нужно установить его на свой смартфон. Приложение можно  найти в интернет-магазинах AppStore и Google Play. Доступ в него осуществляется с помощью логина и пароля для портала mos.ru.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC90

Volvo поставит Uber 24 тысячи беспилотных кроссоверов

21 ноября 2017
Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz объявил о дате премьеры нового CLS

21 ноября 2017
Skoda

Skoda начнет производство электромобилей в 2020 году

21 ноября 2017
Кортеж

Началось производство автомобилей проекта «Кортеж»

21 ноября 2017
авторынок

Вторичный рынок: продажи растут, лидеры теряют вес

21 ноября 2017
BMW i3

BMW отзовет в США все i3 из-за непристегнутой женщины

21 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Datsun on-Do - datsun mi-do 2017 новая порода «лошадей»
Тест драйв
18 ноября 2017

Datsun on-Do
"Новая порода «лошадей»"
Subaru XV - subaru xv 2018 электронные игрушки
Тест драйв
17 ноября 2017

Subaru XV
"Электронные игрушки"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 7 4