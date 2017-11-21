В Москве обкатывается большинство новых методов борьбы с нарушителями Правил дорожного движения. Один из них — приложение «Помощник Москвы» для смартфонов. С его помощью граждане могут сообщать о некоторых нарушениях: парковке в запрещенном месте, на пешеходном переходе или газоне. Дальше город сам все сделает: привлечет нарушителя к ответственности и проследит за оплатой штрафа.

С учетом гигантских штрафов и рвения некоторых наших граждан «Помощник Москвы», конечно же, решение довольно спорное. Тем не менее, с начала года с его помощью в городе выписано 48 342 штрафа за парковку на газоне.

В городе говорят, что это правонарушение серьезно влияет на экологию: «колеса автомобилей уничтожают травяное покрытие, наносят существенный вред корням деревьев и плодородным слоям почвы, переносят грунт на дороги. Тем самым они провоцируют рост количества респираторных заболеваний и аллергических реакций у жителей Москвы», — говорится в сообщении московского транспортного портала.

Но если штраф в размере 5000 руб. для физического лица еще оправдан, то наказание в размере 300 000 руб. для юридического (а штраф накладывается, если машина принадлежит юрлицу) неоднократно пытались оспорить. Впрочем, чаще всего безрезультатно. Недавно даже Верховный суд отказал удовлетворить заявление двух организаций, которые просили отменить этот штраф как противоречащий федеральному законодательству.

Для того, чтобы стать пользователем приложения «Помощник Москвы», нужно установить его на свой смартфон. Приложение можно найти в интернет-магазинах AppStore и Google Play. Доступ в него осуществляется с помощью логина и пароля для портала mos.ru.

