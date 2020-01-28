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28 янв 2020

Список запретных устройств для водителей может быть расширен

Список запретных устройств для водителей может быть расширен

В скором времени перечень устройств, которыми запрещено пользоваться водителю, может быть расширен. На этом настаивает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, а также координатор проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский

Депутат отметил, что пока за рулем нельзя пользоваться лишь мобильными телефонами: об этом говорится в пункте 2.7 Правил дорожного движения, который был введен в 2007 году. Однако с тех пор появилось множество новых устройств, которые могут отвлекать водителя от дороги.  Речь может идти о планшетах, умных часах, электронных браслетах и других гаджетах.

«Сегодня нередки случаи, когда водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это  отвлекает и  провоцирует аварийные ситуации», — цитирует Афонского «Парламентская газета».

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Drom

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