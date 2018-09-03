Экспертами названы «ТОП-3 лучших способа экономии топлива»

Много ли смысла в таких экспертных исследованиях? Всегда ли есть польза от публикации коллегиальных мнений уважаемых специалистов?

Находки «экспертов» расположились в следующем порядке:

Разгон-торможение – в том смысле, что не надо гонять, а тормозить следует плавно;

Выбор маршрута – это про то, что лучше не ездить в Москву через Владивосток;

Заправка топливом на «проверенных» АЗС – ну, чтобы не обманывали по количеству и качеству топлива.

Надо ли быть экспертом, чтобы понимать довольно очевидные вещи? Из списка почему-то упущены такие проверенные способы, как покупка машины, которая тратит меньше топлива, сокращение числа поездок и, конечно, самый надёжный способ – изобретение велосипеда. Причём можно даже не изобретать – оказывается, это уже в прошлом! Просто бери, садись, крути педали и экономь на здоровье.

Между тем, экономия топлива при сохранении приемлемой динамики – едва ли не самая обсуждаемая тема в международном автомобильном сообществе. Сегодня практически любая деталь машины задействована в этой борьбе с расходом, будь то рисунок протектора шин, сопротивление в подшипниках или эффективность выпускного тракта. Не говоря уже об агрегатах, вносящих ещё больший вклад в распоряжение энергией.

Когда же и наши эксперты займутся предметными исследованиями и обсуждениями конкретных составляющих прожорливости транспортных средств на российских дорогах? Или пересядут на велосипед?