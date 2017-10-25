Страховщики опубликовали данные по выплатам и сборам за первые девять месяцев этого года. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА) в январе-сентябре этого года средняя выплата по ОСАГО выросла на 17 процентов до 77 253 рублей, а средняя премия сократилась на три процента до 5814 рублей.

Правда, в сентябре 2017 года средняя выплата выросла всего на процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76 912 тыс. рублей, да и средняя премия сократилась на тот же процент - до 6018 тыс. рублей.

«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом страхового рынка. Особенно это прослеживается на разрыве в динамике между средней выплатой, которая значительно выросла, и средней премией, которая продолжает сокращаться», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, развитие электронных продаж полисов ОСАГО (обязательное для всех игроков ОСАГО с начала 2017 года) приносит страховщикам более дешевые полисы с высокими выплатами. Благодаря е-ОСАГО «автогражданка» стала более доступной в регионах с низкими территориальными коэффициентами, также электронные полисы покупают владельцы недорогих и маломощных автомобилей, которых страховщики тоже недолюбливают.

В январе-сентябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 168,2 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 22% - до 141,8 млрд рублей.

В РСА опять говорят о необходимости либерализации тарифов. Однако, РСА обратился в Банк России и правительство РФ с предложением ввести мораторий на изменение законодательства по ОСАГО из-за множества инициатив, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Страховщики не понимают как дальше развиваться и на какие средства в такие короткие сроки.