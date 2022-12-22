SsangYoung сменит название

Если перевести данное слово с корейского языка, то мы получим гордое сочетание «Два дракона». Жаль, что нынешнее положение дел не отвечает амбициозному наименованию. Впрочем, скоро все может измениться.

Нет, руководство марки не собирается представлять новую стратегию развития или уникальные продукты – главные боссы решили просто сменить название! Да, вы не ослышались, SsangYong Motor вскоре сменит название на KG Mobility. По крайней мере об этом сообщает издание The Korea Times со ссылкой на нового руководителя корейской компании Квака Джэ-суна.

По словам топ-менеджера, новое имя ознаменует следующую главу в истории автопроизводителя и отметит длительные усилия по реструктуризации бизнеса, который несколько лет балансировал на грани закрытия.