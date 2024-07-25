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25 июл 2024

Стала известна цена нового внедорожника iCar V23 от Chery и Xiaomi

Стала известна цена нового внедорожника iCar V23 от Chery и Xiaomi
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились данные по стоимости нового внедорожника  iCar V23, разработанного Chery и Xiaomi. Его цена будет начинаться на родине от 119 800 юаней, что эквивалентно 1 410 000 рублей. В России модель может появиться под брендом Jaecoo в следующем году

Это начальная цена моноприводной версии, запас хода которой составит от 300 до 500 км. Никакие технические характеристики пока неизвестны. Вероятно, автомобиль будет предложен с одним или двумя электромоторами в зависимости от комплектации.

iCar V23 - это достаточно компактная модель с габаритами: 4220/1915/1845 мм., при колесной базе в 2730 мм. Заявленный дорожный просвет - 212 мм., а углы въезда и съезда равны 43 и 41 градусам соответственно. По дизайну внедорожник напоминает BAW BJ212, но с вертикальными светодиодными элементами передней оптики.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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