Стала известна дата появления C-Class AMG в России

Заряженный компактный седан приедет в нашу страну уже в 2022 году. При этом, официально модель еще не была представлена.

По данным портала Auto.ru, Mercedes-AMG C 63 станет гибридом. Модель избавят от мотора V6, а взамен установят силовую установку, которая состоит из двухлитровой «турбо­четвёрки», которая знакома нам по младшей модели концерна - Mercedes-AMG A 45 S, и трёх электро­моторов. Что касается мощности, то здесь цифры разнятся – наши коллеги называют 550 лошадиных сил, тогда как зарубежные СМИ дают более смелые прогнозы на 600 лошадей.

Интересно, что текущее поколение «Цэшки» от AMG не представлено на нашем рынке. Если говорить об обычном C-Class, то его появление анонсировано на лето этого года, правда, есть один нюанс – универсалы к нам не привезут, так что придется довольствоваться только седанами.