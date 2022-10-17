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17 окт 2022

Стали известны подробности о новом Hongqi H6

Стали известны подробности о новом Hongqi H6

В базе минпрома Китая появились фотографии новой модели Hongqi — почти пятиметрового седана H6. Раскрыты и основные характеристики модели

Начнем с габаритов. Размеры, следующие: 4990х1880х1455 миллиметров. Длина колёсной базы равна 2920 миллиметрам.  Любопытно, но по всем параметрам новинка идентична младшей модели – седану H5. К слову, автомобиль похож на H5 и дизайном, только наша модель получилась более роскошной – много хрома, двойные патрубки выхлопной системы, которые формируют спортивный стиль и.т.д.

К слову, силовые установки H6 позаимствует у H5. Речь идет о двухлитровом турбомоторе, который развивает 252 лошадиные силы. По некоторым данным у модели будет и дефорсированная версия, с мощностью двигателя в 220 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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