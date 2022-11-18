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18 ноя 2022

Стали известны подробности о Соболь NN с дизельным двигателем

Стали известны подробности о Соболь NN с дизельным двигателем

ГАЗ готовится запустить в Нижнем Новгороде производство нового турбодизеля для легких коммерческих автомобилей; мотор разработан совместно с китайской Foton.

Что известно на сегодняшний день о данном моторе? Объем – 2.5 литра. Мощность – порядка 135 лошадиных сил.

Этот агрегат начнут устанавливать на ГАЗы в 2023 году. Изначально предполагалось, что он появится на Соболе NN, однако, по данным «Русского автомобиля», тот выйдет на рынок в конце 2022-го с привычным для газелистов 2,8-литровым Cummins ISF мощностью 149 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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