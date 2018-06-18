В Минфине наконец определились с тем, когда в ОСАГО полностью откажутся от тарифов. Это произойдет не так быстро, как хотели бы страховщики.

Полный отказ от тарифов возможен не ранее 2023-25 годов. Об этом на совещании со страховщиками заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Первый этап - это либерализация некоторых коэффициентов: обязательных должно быть меньше, добровольных больше, поэтапным переходом только к добровольным. Второй шаг - поэтапное расширение коридора с полным отказом от регулирования тарифа вообще. На мой взгляд, это могло бы произойти не раньше чем через 5 лет. Я для себя поставил "зарубочку" – 2023-2025 гг. как время, когда можно будет полностью отказаться от регулирования тарифов на рынке ОСАГО», - цитирует Моисеева пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). Довольно долгое время на рынке будут существовать верхнее ограничение стоимости полиса, чтобы избежать запредельной цены, пояснил он.

Глава РСА Игорь Юрегнс заявил, что у рынка есть запас прочности, в союзе ожидали, что в «свободное плавание» тариф направят раньше.

Напомним, что с конца августа тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20% верх и вниз. Это приведет к увеличению средней стоимости полиса ОСАГО на 2 тыс. руб., до 7,8 тыс. руб для «усредненного» водителя и на 6 тыс. руб. для начинающего из проблемных для страховщиков регионов.

