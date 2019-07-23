Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2019

Стало известна причина гибели людей в ДТП

Стало известна причина гибели людей в ДТП
Автор фото: фирма-производитель

В ГИБДД рассказали о том, насколько сократилась аварийность в стране за первую половину 2019 года.

Основные показатели аварийности в РФ с начала года снизились, об этом сообщает пресс-центр ГИБДД. Так, за первые 6 месяцев текущего года в общей сложности произошло 70 151 ДТП. Этот результат на 1,3% меньше по сравнению с показателем первого полугодия 2018-го. В этих авариях погибло 6 763 человека (меньше на 5,4%), было ранено 90 103 участника (меньше на 0,5%). После прироста в прошлом году радует уменьшение количества аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. Всего за первое полугодие 2019-го было зафиксировано 5 652 таких случая, что соответствует спаду на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Что касается причин гибели водителей, то чаще всего участники движения погибают из-за ДТП с результате выезда автомобиля на полосу встречного движения. В ведомстве пояснили, что один из вариантов решения этой проблемы – это разделение потоков транспорта. Реализация идеи заложена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральный – «Безопасность дорожного движения».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
kolesa

Комментарии к новости

Последние новости

...

Трассу М-11 предлагают назвать «За шавермой/За шаурмой»

23 июля 2019

Renault построила концепт из 51-летнего кабриолета

23 июля 2019

Nissan показал очередной тизер нового Juke

23 июля 2019

Volkswagen представит новый кроссовер в 2021 году

23 июля 2019

Hyundai представил Sonata с солнечной батареей

23 июля 2019

Власти предложили сузить парковочные места

23 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - прибалтика как полигон Автопутешествия
23 июля 2019

Nissan Qashqai
"Прибалтика как полигон"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 что выйдет, если взять и уменьшить флагман
Тест драйв
22 июля 2019

Toyota Corolla
"Toyota Corolla: что выйдет, если взять и уменьшить флагман"
Haval F7 - haval f7 2019 заняться фитнесом
Тест драйв
19 июля 2019

Haval F7
"Заняться фитнесом"
KIA Sportage, Subaru Forester - сравнительный тест kia sportage 2.0 2019 и subaru forester 2.0 2019 кто более универсален?
Сравнительный тест
17 июля 2019

KIA Sportage, Subaru Forester
"KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален?"

Написано новостей:

2 3 8 3 1