В ГИБДД рассказали о том, насколько сократилась аварийность в стране за первую половину 2019 года.

Основные показатели аварийности в РФ с начала года снизились, об этом сообщает пресс-центр ГИБДД. Так, за первые 6 месяцев текущего года в общей сложности произошло 70 151 ДТП. Этот результат на 1,3% меньше по сравнению с показателем первого полугодия 2018-го. В этих авариях погибло 6 763 человека (меньше на 5,4%), было ранено 90 103 участника (меньше на 0,5%). После прироста в прошлом году радует уменьшение количества аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. Всего за первое полугодие 2019-го было зафиксировано 5 652 таких случая, что соответствует спаду на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что касается причин гибели водителей, то чаще всего участники движения погибают из-за ДТП с результате выезда автомобиля на полосу встречного движения. В ведомстве пояснили, что один из вариантов решения этой проблемы – это разделение потоков транспорта. Реализация идеи заложена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральный – «Безопасность дорожного движения».