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17 май 2018

Стало известно, насколько подорожает ОСАГО

Стало известно, насколько подорожает ОСАГО

О том, что в этом году цены на ОСАГО вырастут мы уже рассказывали. Теперь Центробанк рассказал подробности и о том, какие шаги ждать следом за повышением стоимости «автогражданки».

Центробанк принял решение одномоментно расширить тарифный коридор ОСАГО вниз и вверх с 31 августа этого года. Если сегодня для легковых автомобилей он составляет 3432-4118 рублей, то после изменений он составит 2746-4942 рубля. В ведомстве говорят, что это повысит конкуренцию на рынке страховых услуг и сделает полисы ОСАГО более доступными для потребителей. Впрочем, зампред ЦБ Владимир Чистяков заявил, что средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет на 20% с нынешних 5800 до 7000 рублей.

Кроме того, ЦБ предлагает изменить систему сразу двух коэффициентов: возраст-стаж и бонус-малус. Вместо сегодняшних пяти категорий возраст-стаж ведомство предлагает ввести 50 категорий. При этом, для самой рисковой категории водителей в возрасте 16-24 года стоимость ОСАГО вырастет на 5%, а для водителей в возрасте от 24 до 35 лет она может снизиться на 4-5%, говорит Чистюхин.

Что касается коэффициента бонус-малус, то его ЦБ предлагает присваивать водителю на один год, а в случае если из-за аварий у водителя накопится несколько коэффициентов, при расчете стоимости ОСАГО будет применяться наименьший.

Следующим шагом ЦБ видит дальнейшую индивидуализацию тарифов с учетом модели транспортного средства, его возраста, экологического класса и так далее.

Данные шаги направлены на либерализацию рынка ОСАГО, предполагается, что к 2020 году на нем будут свободные тарифы, а госрегулирование уйдет в прошлое.

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При написании новости использовалась информация:
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