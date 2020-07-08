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8 июл 2020

Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заплатил 862 тысячи долларов (около 61 миллиона рублей) за возможность покинуть Японию. По данным прокуратуры США, эти деньги он отдал компании одного из организаторов побега – Питера Тейлора

Прокуратуре удалось выяснить, что средства были переведены в сентябре минувшего года. Через три месяца после этого бывший топ-менеджер Nissan сбежал из страны. Тейлора и его отца Майкла задержали в мае по подозрению в организации побега.

Гона арестовали 19 ноября 2018 года. Его обвинили в финансовых махинациях и сокрытии дохода в размере 80 миллионов долларов. Вскоре после ареста он был уволен с руководящих должностей Nissan и Renault.

До марта прошлого года Гон просидел в японской тюрьме, после чего был отпущен под залог и находился под домашним арестом. В декабре экс-глава альянса покинул Японию: в футляре для музыкальных инструментов его переправили в Турцию, где он сел на самолет до Ливана – там он находится до сих пор под подпиской о невыезде и присмотром властей.

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