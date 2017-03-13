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13 мар 2017

Старый новый спорткар

Старый новый спорткар
Автор фото: аутоблог

Необычный автомобиль создало немецкое тюнинг-ателье RUF

Компания, история которой тесно связана с Porsche, процитировала саму себя, воссоздав облик собственноручно «заряженного» Porsche 911, представленного публике 30 лет назад. Внешне кузов новинки точь-в-точь повторяет 911-й, с элементами тюнинга тех лет в виде прорезей в заднем бампере и воздуховодов в задних крыльях. Принадлежность к нынешнему столетию в нем выдает лишь современная светотехника, но внутри автомобиль абсолютно самобытен.

В основе шасси лежит карбоновый монокок со стальными подрамниками в передней и задней частях, вместо торсионов – парные A-образные рычаги и горизонтально расположенные амортизаторы, работающие через толкатели, а все кузовные панели выполнены из углепластика. А вот в основе 3,6-литрового 6-цилиндрового «оппозита» здесь действительно лежит оригинальный мотор Porsche, благодаря тюнингу и двум турбинам выдающий 700 лошадиных сил.

Компоновка, разумеется, заднемоторная, КПП 6-ступенчатая механика, а привод задний. Новинка разгоняется до 225 км/ч, а первую сотню набирает всего за 3,5 секунды. Внутри машина так же повторяет формы салона оригинального 911, но здесь интерьер еще более аскетичен. Вместо пластика и кожи в отделке применены карбон и алькантара, а для любителей ностальгии RUF специально сохранил культовый «парад планет» на приборной панели из аналоговых циферблатов. Новый спорткар RUF CTR будет выпущен тиражом всего в 30 экземпляров, и, судя по отсутствию информации о возможности заказа и ценах, все автомобили уже нашли своих владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
autoblog

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