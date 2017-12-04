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4 дек 2017

Стартовали продажи кроссовера Lynk&Co 01. Появится ли он в России?

Стартовали продажи кроссовера Lynk&Co 01. Появится ли он в России?
Автор фото: фирма-производитель

СП CEVT (China Euro Vehicle Trchnology), созданное Geely и Volvo, начало продажу кроссоверов Lank&Co 01. Напомним, что создатели автомобиля говорят о нем, как о самом «подключенном» в мире, а по крайней мере в Китае на него действует пожизненная гарантия и предоставлен безлимитный интернет.

Звание самого подключенного создатели машины присвоили кроссоверу потому что, машина не только постоянно подключена к Интернету, но и может общаться с другими такими же кроссоверами, в Lynk&Co даже сравнивают 01 со смартфоном.

Кроссовер получился очень дорогим: в зависимости от комплектации он стоит 27-31 тысячу долларов. Первая партия Limited Edition из шести тысяч машин, которая еще дороже, разошлась всего за две минуты (если точнее — за 137 секунд). Продажи автомобилей Lynk&Co ведет через интернет, хотя и планирует развернуть в Китае собственную дилерскую сеть.

Машина оснащается 2-литровым турбодвигателем Volvo мощностью 190 л.с., но скоро появится еще и 1,5-литровый трехцилиндровый (150 л.с.), а также гибридные силовые установки. В зависимости от комплектации Lynk&Co 01 может быть переднее- или полноприводным и оснащается либо 6-ступенчатым «автоматом», либо 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

В ближайшие пару лет CEVT планирует вывести кроссовер Lynk&Co в страны Европы и Северной Америки, причем для зарубежных рынков машину будут собирать на бельгийском заводе Volvo рядом с соплатформенным Volvo XC40. Так что, не исключено, что машина появится у нас.

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При написании новости использовалась информация:
Lynk&Co

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