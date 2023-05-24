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24 май 2023

Стартовали продажи Omoda S5

Стартовали продажи Omoda S5

OMODA объявляет о старте продаж на российском рынке второй модели в продуктовой линейке марки - нового седана OMODA S5. Автомобиль доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах страны.

Седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X. Моторная линейка состоит из атмосферного полуторалитрового мотора, который развивает 113 лошадиных сил и турбированного «движка» аналогичного объема, мощность которого составляет 147 лошадиных сил. В качестве коробок передач здесь используются  5-ступенчатая механика или вариатор.

Во втором полугодии линейку модели OMODA S5 пополнит новая версия GT, которая отличается элементами кузова, оформлением салона, а также техническими деталями.

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