Статистка ДТП с мотоциклистами улучшилась

Департамент транспорта Москвы опубликовал статистику аварий с участием мото­циклистов за этот год. Число погибших на порядок снизилось!

Да, если с января по апрель прошлого года в ДТП погибло пять мотоциклистов, то за аналогичный период текущего года известен лишь один случай с летальным исходом. Правда, если посмотреть поподробнее, то картина выглядит уже не такой и радужной. Возьмем, к примеру, количество раненых - оно выросло на шестнадцать процентов.

Если же говорить в масштабах страны, то количество аварий с мотоциклистами растет. В начале мая ГИБДД был даже зафиксирован некоторый всплеск инцидентов, большая часть из которых произошла на территории Москвы и области.