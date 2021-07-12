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12 июл 2021

Stellantis рассказал о своих будущих моделях

Stellantis рассказал о своих будущих моделях
Автор фото: фирма-производитель

Крупнейший автомобильный альянс заявил о тотальной электрификации своих брендов, а заодно и раскрыла характеристики некоторых моделей

В глобальном плане все модели будут базироваться на четырех основных платформах. Градация будет очень простой – STLA Small – для городских автомобилей, чья длина будет составлять от 3,5 до 4,2 метра. Им обещаны моторы мощностью от 95 до 245 л.с., батареи ёмкостью до 82 кВтч, что обеспечит запас хода в 500 километров.

Следующая платформа – STLA Medium – эта «тележка» предназначается для премиальных автомобилей. Здесь будут использоваться мощные моторы – от 250 до 450 лошадиных сил и более емкие аккумуляторы.  Предпоследняя платформа носит название STLA Large – ее предназначение – принадлежать спорткарам. Точнее – масл-карам.  Да, именно на ней будут базироваться легенды Dodge.  Платформа подразумевает возможность применения двухмоторных силовых установок. Комбинация двух электродвигателей позволит доводить мощность до 900 л.с., а 118-киловаттный блок аккумуляторов обеспечит запас хода до 800 километров. Последняя «тележка» -  STLA Frame предусматривает рамную конструкцию кузова и ориентирована в первую очередь на пикапы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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