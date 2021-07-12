Stellantis рассказал о своих будущих моделях

Крупнейший автомобильный альянс заявил о тотальной электрификации своих брендов, а заодно и раскрыла характеристики некоторых моделей

В глобальном плане все модели будут базироваться на четырех основных платформах. Градация будет очень простой – STLA Small – для городских автомобилей, чья длина будет составлять от 3,5 до 4,2 метра. Им обещаны моторы мощностью от 95 до 245 л.с., батареи ёмкостью до 82 кВтч, что обеспечит запас хода в 500 километров.

Следующая платформа – STLA Medium – эта «тележка» предназначается для премиальных автомобилей. Здесь будут использоваться мощные моторы – от 250 до 450 лошадиных сил и более емкие аккумуляторы. Предпоследняя платформа носит название STLA Large – ее предназначение – принадлежать спорткарам. Точнее – масл-карам. Да, именно на ней будут базироваться легенды Dodge. Платформа подразумевает возможность применения двухмоторных силовых установок. Комбинация двух электродвигателей позволит доводить мощность до 900 л.с., а 118-киловаттный блок аккумуляторов обеспечит запас хода до 800 километров. Последняя «тележка» - STLA Frame предусматривает рамную конструкцию кузова и ориентирована в первую очередь на пикапы.