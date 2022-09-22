Stellantis решил окончательно разобраться с Mahindra

Между индийской компанией Mahindra и маркой Jeep идет многолетняя вражда, подкрепляемая судебными тяжбами. Предмет ссоры – кража дизайна.

Объясняем на пальцах - все же знают классический Jeep CJ-3 образца 1949 года. В свое время, лицензию на его производство выкупили индусы и стали производить его у себя под маркой Mahindra Major. Суд же начался по причине того, что индийский автопроизводитель начал продажи внедорожников Roxor (то же самое, что и Major). Проблема вся в том, что Mahindra не имеет права продавать копию Jeep в США.

Roxor специально сделан с несколькими важными внешними отличиями, но Jeep и Stellantis хотят запретить все продажи в Штатах.