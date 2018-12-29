Стоимость эвакуации автомобиля возрастет

Не успели еще подняться штрафы за парковку, как стоимость эвакуации автомобилей решили тоже слегка приподнять. Может быть, уже давно пора так поступить, ценник то не менялся уже с 2013 года

С 1 января 2019 года стоимость перемещения машин, нарушивших правила парковки в Москве, увеличится. Очень странным выглядит сам процент подорожания - всего четыре процента. То есть теперь, новый ценник на эвакуацию будет, мягко говоря, немного странным.

На сайте московского паркинга говорится о том, что новый ценник за эвакуацию большинства машин составит 5,2 тыс. рублей. На данный момент это процедура оценивается ровно в пять тысяч рублей. Речь идёт об автомобилях категории «В» с двигателями с отдачей от 80 до 250 л.с. Новый тариф для автомобилей с мощностью менее 80 лошадиных сил составит 3200 рублей. За эвакуацию машины мощностью более 250 «лошадей» придется отдать уже 7400 рублей. Если же вам «не повезло» быть владельцем грузовичка, то готовьтесь выложить 49200 рублей за его доставку на штрафстоянку.