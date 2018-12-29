Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2018

Стоимость эвакуации автомобиля возрастет

Стоимость эвакуации автомобиля возрастет

Не успели еще подняться штрафы за парковку, как стоимость эвакуации автомобилей решили тоже слегка приподнять. Может быть, уже давно пора так поступить, ценник то не менялся уже с 2013 года

С 1 января 2019 года стоимость перемещения машин, нарушивших правила парковки в Москве, увеличится.  Очень странным выглядит сам процент подорожания - всего четыре процента. То есть теперь,  новый ценник на эвакуацию будет, мягко говоря, немного странным.

На сайте московского паркинга говорится о том, что новый ценник за эвакуацию большинства машин составит 5,2 тыс. рублей. На данный момент это процедура оценивается ровно в пять тысяч рублей. Речь идёт об автомобилях категории «В» с двигателями с отдачей от 80 до 250 л.с. Новый тариф для автомобилей с мощностью менее 80 лошадиных сил составит 3200 рублей. За эвакуацию машины мощностью более 250 «лошадей» придется отдать уже 7400 рублей. Если же вам «не повезло» быть владельцем грузовичка, то готовьтесь выложить 49200 рублей за его доставку на штрафстоянку.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колёса, Московский комсомолец

Комментарии к новости

Последние новости

...

Тебя посадят, а ты не скручивай!

29 декабря 2018
BMW X6

BMW X6 попался

29 декабря 2018
Subaru WRX STI S209

Subaru WRX STI быть!

29 декабря 2018
Honda Civic Wagon (EF)

Когда Civic нуждается в мощности

29 декабря 2018

McLaren готовит особый спорткар

29 декабря 2018
Nissan Juke

Жук и гусеница

29 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками
Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"

Написано новостей:

2 2 5 0 6