Стоимость полиса ОСАГО могут снизить

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей

Под понятие «российский автомобиль» попадают не только машины местных марок, но и иностранных брендов, которые организовали производство в нашей стране. Чиновником же был установлен очень важный лимит баллов локализации – скидку на ОСАГО получат машины с рейтингом в 600 баллов.

«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов» - приводит ТАСС, заявление инициативной группы.