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13 апр 2020

Стоимость полисов ОСАГО снизилась

Стоимость полисов ОСАГО снизилась

По данным страховщиков, в Москве средняя премия по ОСАГО снизилась на 2,3%, или 203 рубля, до 8516 рублей

Да, это немного, но факт остается фактом. Средняя цена полиса ОСАГО с 1 января по 10 апреля 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% в 53 регионах РФ. Об этом говорится в официальном сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). В организации подчеркнули, что средняя премия в целом по РФ также продолжила снижаться и упала еще на 0,5% — до 5479 рублей.

В организации объяснили, что аналогичная тенденция наблюдается и для автомобилей физлиц: средняя цена полиса ОСАГО для них за этот период стала ниже еще на 0,2% и составила 5431 рубль. Интересны, к слову, не сами цифры, а то, что РСА фиксирует снижение средней премии уже 15-й месяц подряд.

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